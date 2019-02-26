Www.Prorent24.ru - создание вебсервиса менеджмента прокатных компаний

Навыки MS-SQl., C#, .NET, ASP.NET. сервис для управления прокатных компаний: органайзер (назначение встреч, задания для персонала, и т.д.), склад: учет оборудования на складе, комплектация заказов на аренду, отправка на мероприятия, прием оборудования на склад после возврата на склад), сервисный отдел : учет ремонта, техобслуживания и т.д.). Назначение персонала на разные работы, контроль персонала во время работ. Назначение транспорта на разные заказы и учет работы. Система отчетовВход и регистрация на сервис будут на портале prorent24.ru. Каждому пользователю будет выделен свой поддомен