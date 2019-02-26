Www.Prorent24.ru - создание вебсервиса менеджмента прокатных компаний

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Навыки MS-SQl., C#, .NET, ASP.NET.  сервис для управления прокатных компаний:  органайзер (назначение встреч, задания для персонала, и т.д.), склад: учет оборудования на складе, комплектация заказов на аренду, отправка на мероприятия, прием оборудования на склад после возврата на склад), сервисный отдел : учет ремонта, техобслуживания и т.д.). Назначение персонала на разные работы, контроль персонала во время работ. Назначение транспорта на разные заказы и учет работы. Система отчетовВход и регистрация на сервис будут на портале prorent24.ru. Каждому пользователю будет выделен свой поддомен

5 лет назад
Avallonltd
Сергей 
67 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад