Скопировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки181 просмотр
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https://www.shokoladki.ru/collect-the-set/

http://macherielab.ru/mybox/

Наборы кстати у нас идут на 

4:XXXX

12:XXXXXXXXXXXX

20:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

30:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Надо скопировать и изменить наборы

Надо скопировать на другой ВордПресс сайт

5 лет назад
jaroslav008
Ярослав 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад