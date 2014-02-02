OpenCart 3.0 / Back-end доработка и внедрение модулей

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки120 просмотров
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Приветствую! Мы в поисках специалиста по опенкарту, который может установить и дописать модули, а так же доделать и запустить проект. 

Подробности в личные сообщения. 

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1) Кодовая фраза "Люблю Опенкарт"

2) Цена за 1 час работы. 

3) Скайп/Telegram

4) Три последних работы по Opencart

OpenCart
5 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад