Сделать описание архитектуры проекта

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- стр-ра БД

- связи, сущности, все поля

- документация того, как к этим полям обращаться с фронтэнда

- техническое задание для бэка, чтобы это все сделать​

1 вариант - описать 

2 вариант - описать + закрыть бэк

Используем: Ларавел, нукст, вьютифай

5 лет назад
ds1008
Денис 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад