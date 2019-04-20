Интеграция AmoCRM в Wordpress

Сергей сделал огромный фронт работ по интеграции AMOCRM на вордпресс. Мы интегрировали Facebook, инстаграмм, форму обратной связи, ip-телефонию, google аналитикиу. Настроили отправку автоматических писем с презентацией. Настроили капчу 3.0 от гугла. Спасибо большое за работу! Сергей проявил себя как эксперт в области интеграции AMO CRM. Консультировал по выбору операторов связи, сторонних сервисов и других вопросов. Очень благодарен Сергею за терпение и за то что довел работу до самого конца. Надежный человек и опытный эксперт. Рекомендую однозначно и буду работать с ним дальше!