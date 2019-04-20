Интеграция AmoCRM в Wordpress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки242 просмотра
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есть форма обратной связи сверстанная с уникальным дизайном на wordpress

нужно интегрировать чтоб заявки с формы шли как лиды в Amo CRM

напишите слово - "Amo" в отклике

WordPress
5 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gitt
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
5 лет назад
$200
35 дней
WMZ
Сергей сделал огромный фронт работ по интеграции AMOCRM на вордпресс. Мы интегрировали Facebook, инстаграмм, форму обратной связи, ip-телефонию, google аналитикиу. Настроили отправку автоматических писем с презентацией. Настроили капчу 3.0 от гугла. Спасибо большое за работу! Сергей проявил себя как эксперт в области интеграции AMO CRM. Консультировал по выбору операторов связи, сторонних сервисов и других вопросов. Очень благодарен Сергею за терпение и за то что довел работу до самого конца. Надежный человек и опытный эксперт. Рекомендую однозначно и буду работать с ним дальше!
Спасибо Максиму за интересную работу. Не смотря, что проект затянулся на продолжительное время, Максим всегда на связи, вопросы решались моментально. Так же отмечу честность, порядочность, оплата без задержек. Ну и просто приятный в общении человек. Рад сотрудничеству и рекомендую. И жду новых заказов
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