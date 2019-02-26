Консультация по работе с BITRIX - редактор сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки102 просмотра
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Добрый день!

Старый сайт на Битрикс - вели несколько человек - все перепутано, просто контент-менеджеру не разобраться.... Нужен человек, который знает Битрикс. Техническая консультация по работе с этим редактором. 

5 лет назад
naskay1
Ольга 
52 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад