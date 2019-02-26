Добавление данных в БД кадрового агенства

Система на основе codeigniter, сайт на modx Одна база товаров для обоих проектов. Есть несколько задач по функционалу самописа. Подробности скину в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать на сайте форму (в отдельном окне) и организовать добавление анкет соискателями в существующую БД MySql кадрового агенства. Подробности в прикрепленных файлах.
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