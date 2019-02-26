Добавление данных в БД кадрового агенства

Здравствуйте, есть сайт http://qqqq.kz/ Написан на Laravel, у сайта есть API для мобильного приложения Задача - выполнить комплекс правок и доработать/исправить текущий функционал. [b]Основные правки:[/b] 1) Изменить функционал в разделе "Купля/Продажа" на то, чтобы при продаже можно было подать объявление ...