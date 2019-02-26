Добавление данных в БД кадрового агенства

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Необходимо создать на сайте форму (в отдельном окне) и организовать добавление анкет соискателями в существующую БД MySql кадрового агенства. Подробности в прикрепленных файлах.

- Стоимость работы

- Срок выполнения

5 лет назад
VladislavS89
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад