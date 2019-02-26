Сделать копию/аналог сайта образовательных услуг

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок142 просмотра
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Добрый день! 

Нужно сделать аналог сайта ягэ . рф, немного доработав дизайн и функционал.  

Все данные по вопросам, ответам и решениям заданий нужно будет оттуда "скопировать". 

Готовы рассмотреть ваши предложения. 

5 лет назад
kulikovegor
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад