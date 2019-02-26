Доработка самописного движка php

$15
Веб-программированиеЗавершен1 заявка147 просмотров
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Необходимо доработать динамический вывод на страницу информации из бд.

PHP
5 лет назад
omi4
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WhiteCodeDev
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
2 дня
Работаю уже третий раз с Михаилом, как всегда доволен остался полностью.
Спасибо, как всегда работать было приятно!