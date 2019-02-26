Доработка самописного движка php

Добрый день! -1- При создании новой текстовой страницы, страница уходит в noindex http://prntscr.com/mq0mix Появилась эта ошибка после того, как была на время включена функция ПОпросить поисковый сист не индексирвать сайт http://prntscr.com/mq0mwh Теперь каждая созданная странца уходит в noindex. И в search ...