Создать сайт

Веб-сервис (сайт) [далее - Сервис] по самообучению математике и преподаванию математики. Сервис должен корректно отображаться в первую очередь на смартфонах, во вторую - на планшетах и в третью - на мониторах. Предполагается поэтапное выполнение работ с поэтапной ...
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Нужно создать landing page, на моем сервере (VPS) домен предоставлю,
без java script но c минимальным SEO (мета теги) (без SRM)
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