Скрипт определение параметров

Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг. [b]Требования:[/b] 1. 100% соответствие макету на ПК 2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп. 3. Поставить метрику и настроить цели 4. В макете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скpипт, oпpедeлeниe пapaмeтpов при заходе пoльзoвaтeля, на страницу сайта.
Умение создать дизайн, css, а не "голый" скрипт.
Скpипт на PHP 7.3 и выше. (главное, что бы поддерживал работу на этих новых версиях рhp).
Полное ТЗ с примером, отправлю тем, кто добавится исполнителем.
Если оплата в рублях, то стоимость 2700 руб. и от курса доллара не зависит.
Торг уместен, в пределах разумного.
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