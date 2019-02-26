Небольшие правки на сайт

Веб-программированиеЗавершен10 заявок264 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внести правки на уже готовый сайт (заменить текстовую информацию)

Также вместо одной страницы вставить заглушку "страница в разработке"

Сделать необходимо за сегодня, бюджет жду от вас (не грубить:))

5 лет назад
GorohovNazar
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Спасибо Александру. Оперативная помощь с правками на сайт, вежливое общение. Исполнитель работает до завершения работы, все понравилось. Буду обращаться еще
Хороший заказчик. Внес предоплату 50% до выполнения заказа. И 50% после выполнения заказа. Было приятно работать с ним.