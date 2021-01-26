UI/UX дизайн, который принесет Вам прибыль! ✔️
Создаю сайты и интерфейсы с продуманным юзабили и актуальным UI. Прекрасно понимаю потребности клиента (проект-менеджера, предпринимателя, ЛПР, продакт-овнера) и довожу дело до конца. Готов начать работу даже без оформленного технического задания.
Работаю оперативно, качественно, всегда остаюсь на связи, отдаю в работу только прибранные и продуманные макеты. Фриланс для меня - не подработка, а единственная и постоянная работа. Работаю в основном в Figma, использую Adobe Photoshop и Illustrator для графики. Для того, чтобы удостовериться в высоком качестве моей работы, ознакомьтесь с отзывами моих клиентов.
🚀 Порядок работы со мной:
- Знакомство с проектом, предоставление или составление ТЗ, предоплата 20%;
- Предоставление мной первых вариантов (через 1-2 дня), правки при необходимости, выбор будущей стилистики;
- Продолжение работы над проектом;
- Утверждение проекта, подготовка макетов к верстке, создание UI-kita;
- Финальная оплата и получение исходников заказчиком.
Принципы работы:
- Лично заинтересован в результате: ваш успешный проект = еще один кейс в мое портфолио;
- Всегда на связи для рабочих вопросов: отвечаю в телеграме максимум в течение 30 минут;
- Фронтендеры будут довольны качеством и уровнем организации макетов;
- Все решения при необходимости аргументируются, я за осознанную работу;
- В курсе актуальных трендов в UI и построении интерфейсов;
- Гибкость в работе: мы всегда сможем найти общий язык и прийти к сногсшибательному результату.
易 Технический стек умений:
- Wireframing и прототипирование;
- Figma;
- Создание MVP на Tilda под ключ;
- Пакет Adobe CC;
- Trello для планирования и менеджмента;
- Анимация интерфейсов;
- Графический дизайн и креативы для SMM;
- Понимание основ html и css для коммуникации с разработчиками.
💣 Полезные ссылки и контакты:
Telegram: @nazargorohov
Телефон/WhatsApp: +7 927 311-13-97
Skype: live:f3bcc04f714599f3
E-mail: [email protected]
Портфолио
- E-commerce магазин для компании Aventador Hookah96 просмотров
- Сайт для команды разработчиков423 просмотра
- Доктор Иванов358 просмотров
- Сайт-презентация для стартапа auto28.es419 просмотров
- Food Delivery Mobile App115 просмотров
- Company CRM UI/UX78 просмотров
- Интернет-магазин Акконд259 просмотров
- Сайт-визитка для компании Нео-Инжениринг297 просмотров
- Дизайн опенкейса Place2Case370 просмотров