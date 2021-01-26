GorohovNazar

Назар GorohovNazar

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Продуманные сайты на основании пользовательского опыта. Работаю на совесть, никуда не пропадаю :)

UI/UX дизайн, который принесет Вам прибыль! ✔️

Создаю сайты и интерфейсы с продуманным юзабили и актуальным UI. Прекрасно понимаю потребности клиента (проект-менеджера, предпринимателя, ЛПР, продакт-овнера) и довожу дело до конца. Готов начать работу даже без оформленного технического задания.

Работаю оперативно, качественно, всегда остаюсь на связи, отдаю в работу только прибранные и продуманные макеты. Фриланс для меня - не подработка, а единственная и постоянная работа. Работаю в основном в Figma, использую Adobe Photoshop и Illustrator для графики. Для того, чтобы удостовериться в высоком качестве моей работы, ознакомьтесь с отзывами моих клиентов.

🚀 Порядок работы со мной:

  • Знакомство с проектом, предоставление или составление ТЗ, предоплата 20%;
  • Предоставление мной первых вариантов (через 1-2 дня), правки при необходимости, выбор будущей стилистики;
  • Продолжение работы над проектом;
  • Утверждение проекта, подготовка макетов к верстке, создание UI-kita;
  • Финальная оплата и получение исходников заказчиком.

Принципы работы:

  • Лично заинтересован в результате: ваш успешный проект = еще один кейс в мое портфолио;
  • Всегда на связи для рабочих вопросов: отвечаю в телеграме максимум в течение 30 минут;
  • Фронтендеры будут довольны качеством и уровнем организации макетов;
  • Все решения при необходимости аргументируются, я за осознанную работу;
  • В курсе актуальных трендов в UI и построении интерфейсов;
  • Гибкость в работе: мы всегда сможем найти общий язык и прийти к сногсшибательному результату.

Технический стек умений:

  • Wireframing и прототипирование;
  • Figma;
  • Создание MVP на Tilda под ключ;
  • Пакет Adobe CC;
  • Trello для планирования и менеджмента;
  • Анимация интерфейсов;
  • Графический дизайн и креативы для SMM;
  • Понимание основ html и css для коммуникации с разработчиками.

💣 Полезные ссылки и контакты:

﻿Telegram: @nazargorohov﻿

Телефон/WhatsApp: +7 927 311-13-97﻿

Skype: ﻿live:f3bcc04f714599f3﻿

E-mail: [email protected] ﻿

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Отзывы заказчиков

markakachestva
Дмитрий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Дизайн страницы с промокодами
Ответственный дизайнер, выполнил срочный заказ максимально быстро и качественно. Однозначно белый список, рекомендую!
Большое спасибо за заказ, все понятно и на дружеской волне) однозначно рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Snow_Show
Валерия 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Внести правки в макет
Node.js
Исполнитель хорошо делает работу. Все качественно и в срок. Рекомендую.
Все супер, спасибо за сотрудничество:)
Ответный отзыв
analarina
28 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$700
10 баллов
4 года назад
Дизайн большого проекта
Все кайф
Все отлично, как всегда
Ответный отзыв
Mr-invest
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$450
10 баллов
4 года назад
Сайт на тильде для тату студии
FigmaTilda
Спасибо большое за работу! Обязательно обращусь еще!
Большое спасибо за очередной объемный и интересный заказ, буду рад сотрудничеству в будущем!
Ответный отзыв
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Простой дизайн для сайта визитки
Все прошло легко и просто Один раз созвонились, отправил предоплату и через 2 дня получил готовый дизайн, к которому не было никаких замечаний Назар сам додумал, какие элементы надо было дорисовать (что очень приятно и сильно облегчило работу в будущем с верстальщиком) - за что отдельное спасибо Мои рекомендации
Работа с Евгением - одно удовольствие. Быстро и понятно озвучил задачу, без вопросов принял результат и оплатил мою работу. Буду рад сотрудничеству в будущем, всем рекомендую!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
40 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
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