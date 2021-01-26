Продуманные сайты на основании пользовательского опыта. Работаю на совесть, никуда не пропадаю :)

UI/UX дизайн, который принесет Вам прибыль! ✔️

Создаю сайты и интерфейсы с продуманным юзабили и актуальным UI. Прекрасно понимаю потребности клиента (проект-менеджера, предпринимателя, ЛПР, продакт-овнера) и довожу дело до конца. Готов начать работу даже без оформленного технического задания.

Работаю оперативно, качественно, всегда остаюсь на связи, отдаю в работу только прибранные и продуманные макеты. Фриланс для меня - не подработка, а единственная и постоянная работа. Работаю в основном в Figma, использую Adobe Photoshop и Illustrator для графики. Для того, чтобы удостовериться в высоком качестве моей работы, ознакомьтесь с отзывами моих клиентов.

🚀 Порядок работы со мной:

Знакомство с проектом, предоставление или составление ТЗ, предоплата 20%;

Предоставление мной первых вариантов (через 1-2 дня), правки при необходимости, выбор будущей стилистики;

Продолжение работы над проектом;

Утверждение проекта, подготовка макетов к верстке, создание UI-kita;

Финальная оплата и получение исходников заказчиком.

Лично заинтересован в результате: ваш успешный проект = еще один кейс в мое портфолио;

Всегда на связи для рабочих вопросов: отвечаю в телеграме максимум в течение 30 минут;

Фронтендеры будут довольны качеством и уровнем организации макетов;

Все решения при необходимости аргументируются, я за осознанную работу;

В курсе актуальных трендов в UI и построении интерфейсов;

Гибкость в работе: мы всегда сможем найти общий язык и прийти к сногсшибательному результату.

易 Технический стек умений:

Wireframing и прототипирование;

Figma;

Создание MVP на Tilda под ключ;

Пакет Adobe CC;

Trello для планирования и менеджмента;

Анимация интерфейсов;

Графический дизайн и креативы для SMM;

Понимание основ html и css для коммуникации с разработчиками.

💣 Полезные ссылки и контакты:

﻿Telegram: @nazargorohov﻿

Телефон/WhatsApp: +7 927 311-13-97﻿

Skype: ﻿live:f3bcc04f714599f3﻿

E-mail: [email protected] ﻿