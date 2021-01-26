Сайт на тильде для тату студии

Добрый день! Есть сайт http://time2mobile.com/Есть обновленный дизайн https://www.figma.com/file/3AxL60Mvzaiz9O6zHUW55E/time2mobile?node-id=0%3A1Нужно перенести дизайн с Figma на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 5 посадочных страниц по услугам тату студии + адаптивы на мобильный и планшет.
Сначала разработать прототипы на фигме, согласовать и сделать дизайн на тильде.
Подключить оплату и сделать соответствующие страницы.
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