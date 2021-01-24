Правки в дизайне главной страницы. Figma

$5
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки670 просмотров
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Нужно выполнить несколько правок главной страницы макета Figma. Вышлю в ТЗ

Figma
3 года назад
Katya1021991
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$5
2 дня
Все круто! Спасибо большое, задание сделано качественно и в сроки. Рекомендую!
Рад был сотрудничать)