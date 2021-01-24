Правки в дизайне главной страницы. Figma

Сделать лендинг магазина кроссовок в figma
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить несколько правок главной страницы макета Figma. Вышлю в ТЗ
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