Редизайн главной страницы - доставка суши.

Имеется схема работы программно-аппаратного комплекса(в аттаче). Необходимо сделать ее редизайн. С учетом дизайна [url=https://evokorm.ru/]сайта[/url]. Схема будет находиться на втором экране. Что не нравится на схеме сейчас. [list=1][*]Довольно топорные картинки, особенно техники. [*]Все пояснения скрыты во всплывающих тултипах при ...
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Есть старый сайт.
Необходим адаптивный дизайн главной под Бутстрап3
Есть заполненный бриф.
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