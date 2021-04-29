Редизайн главной страницы - доставка суши.

Имеется схема работы программно-аппаратного комплекса(в аттаче). Необходимо сделать ее редизайн. С учетом дизайна [url=https://evokorm.ru/]сайта[/url]. Схема будет находиться на втором экране. Что не нравится на схеме сейчас. [list=1][*]Довольно топорные картинки, особенно техники. [*]Все пояснения скрыты во всплывающих тултипах при ...