Редизайн сайта

Создание курса по Веб-Дизайну, для начала Фотошоп. Состоящего из 10-15 видеоуроков.
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Требуется переделать дизайн уже существующего сайта игровые автоматы с выводом автор пишет про необходимость улучшения интерфейса сайта, который сделан по шаблону, нужно его сделать уникальным по дизайну, а также интересным и привлекательным для привлечения новых пользователей.
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