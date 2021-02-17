DmitriyK_21

Дмитрий Корниенко DmitriyK_21

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
🔥Создаю огненный дизайн для вашего бизнеса🔥

👋 Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий, мне 21 и я веб-дизайнер из Харькова. Полностью отдаюсь вашему проекту и делаю современный лендинг, интернет-магазин или корпоративный сайт. Максимально заинтересован в высоком качестве выполненной работы.

Творю как в Figma так и в Photoshop.

🤝Как будем сотрудничать

1️⃣ Изучаю ТЗ и обсуждаем все вопросы

2️⃣ Оцениваю стоимости и сроки

3️⃣ Подбираю сайты референсы

4️⃣ Выполняю работу

5️⃣ Вношу правки. И да, все правки бесплатные

6️⃣ После оплаты я скидываю вам файл с дизайном сайта

7️⃣ Обмениваемся отзывами

Контакты

Телефон: (Viber) +38 (095) 197 64 68

Telegram: @Dmitriy_Korniienko

E-mail: ﻿ [email protected]

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Отзывы заказчиков

fitriberko
Игорь 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-6)
$20
10 баллов
4 года назад
Отрисовать псд с жпг
Хорошая и грамотная работа. Все сделал быстро и качественно! Рекомендую
Отвечал вовремя и по теме. Деньги перечислил сразу же. Советую!
Ответный отзыв
Berison2510
24 года
5 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
4 года назад
Сайт для суши ресторана
Рекомендую Дмитрия! Справился с задачей в срок и качественно. Отвечал во время и всегда был на связи.
Спасибо, Олегу! Отвечал вовремя и по теме.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
#571