🔥Создаю огненный дизайн для вашего бизнеса🔥
👋 Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий, мне 21 и я веб-дизайнер из Харькова. Полностью отдаюсь вашему проекту и делаю современный лендинг, интернет-магазин или корпоративный сайт. Максимально заинтересован в высоком качестве выполненной работы.
Творю как в Figma так и в Photoshop.
🤝Как будем сотрудничать
1️⃣ Изучаю ТЗ и обсуждаем все вопросы
2️⃣ Оцениваю стоимости и сроки
3️⃣ Подбираю сайты референсы
4️⃣ Выполняю работу
5️⃣ Вношу правки. И да, все правки бесплатные
6️⃣ После оплаты я скидываю вам файл с дизайном сайта
7️⃣ Обмениваемся отзывами
Контакты
Телефон: (Viber) +38 (095) 197 64 68
Telegram: @Dmitriy_Korniienko
E-mail: [email protected]
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Design Atelier Website🔮139 просмотров
- Design Dashboard 🔥109 просмотров
- Design Broker Website 🎉209 просмотров
- Design Bakery Website 👑233 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Хорошая и грамотная работа. Все сделал быстро и качественно! Рекомендую
Ответный отзыв
Отвечал вовремя и по теме. Деньги перечислил сразу же. Советую!
$100
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Дмитрия! Справился с задачей в срок и качественно. Отвечал во время и всегда был на связи.
Ответный отзыв
Спасибо, Олегу! Отвечал вовремя и по теме.
Дизайн сайтов
2 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
#571