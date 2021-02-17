🔥Создаю огненный дизайн для вашего бизнеса🔥

👋 Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий, мне 21 и я веб-дизайнер из Харькова. Полностью отдаюсь вашему проекту и делаю современный лендинг, интернет-магазин или корпоративный сайт. Максимально заинтересован в высоком качестве выполненной работы.

Творю как в Figma так и в Photoshop.

🤝Как будем сотрудничать

1️⃣ Изучаю ТЗ и обсуждаем все вопросы

2️⃣ Оцениваю стоимости и сроки

3️⃣ Подбираю сайты референсы

4️⃣ Выполняю работу

5️⃣ Вношу правки. И да, все правки бесплатные

6️⃣ После оплаты я скидываю вам файл с дизайном сайта

7️⃣ Обмениваемся отзывами

 Контакты

Телефон: (Viber) +38 (095) 197 64 68

Telegram: @Dmitriy_Korniienko

E-mail: ﻿ [email protected]