Веб дизайн,разработка прототипов, лендинга. UI/UX дизайн

Всем Привет!

Я Маргарита веб-дизайнер с опытом работы более 2 лет, 1 год на фрилансе и 1 год работы в компании.

Имею хорошие навыки в работе с Photoshop и Figma, Tilda.

Дизайн одностраничных , многостраничных конверсионных сайтов. Дизайн который выведет ваш бизнес на новый уровень!

Отлично владею FIGMA ,AdobePhotoshop, Tilda.

Дизайн баннеров для сайтов, контекстной рекламы и соцсетей; дизайн рекламных оффлайн материалов таких как листовки, брошюры, визитки , билборды и многое другое..

Готова выполнить для вас конверсионный и продающий дизайн.