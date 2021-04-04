m4rgaritabondare

Маргарита Бондарева m4rgaritabondare

 
23 годаБеларусь/Гомель
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб дизайн,разработка прототипов, лендинга. UI/UX дизайн

Всем Привет!

Я Маргарита веб-дизайнер с опытом работы более 2 лет, 1 год на фрилансе и 1 год работы в компании.

Имею хорошие навыки в работе с Photoshop и Figma, Tilda.

Дизайн одностраничных , многостраничных конверсионных сайтов. Дизайн который выведет ваш бизнес на новый уровень!

Отлично владею FIGMA ,AdobePhotoshop, Tilda.

Дизайн баннеров для сайтов, контекстной рекламы и соцсетей; дизайн рекламных оффлайн материалов таких как листовки, брошюры, визитки , билборды и многое другое..

Готова выполнить для вас конверсионный и продающий дизайн.

FigmaTilda
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
YAlex84
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта-лендинга
Отличный исполнитель, внимательное отношение к заданию, творческий подход. Рекомендую!
Отличный заказчик, подробно составленное ТЗ , быстрая оплата! Советую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
dimacer
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн готовой текстовой страницы сайта
Дизайн страницы сделан по ТЗ. Все в сроки. Перспективный дизайнер!
Прекрасный заказчик! Все четко по ТЗ Оплата вовремя!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $40
#565
Баннеры
нет отзывов
$2/час
#471