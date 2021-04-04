Веб дизайн,разработка прототипов, лендинга. UI/UX дизайн
Всем Привет!
Я Маргарита веб-дизайнер с опытом работы более 2 лет, 1 год на фрилансе и 1 год работы в компании.
Имею хорошие навыки в работе с Photoshop и Figma, Tilda.
Дизайн одностраничных , многостраничных конверсионных сайтов. Дизайн который выведет ваш бизнес на новый уровень!
Отлично владею FIGMA ,AdobePhotoshop, Tilda.
Дизайн баннеров для сайтов, контекстной рекламы и соцсетей; дизайн рекламных оффлайн материалов таких как листовки, брошюры, визитки , билборды и многое другое..
Готова выполнить для вас конверсионный и продающий дизайн.
Я против войны в Украине!
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
- Дизайн страницы на сайте20 просмотров
- Дизайн главного экрана сайта12 просмотров
- Дизайн многостраничного сайта15 просмотров
- Дизайн лендинка27 просмотров
- Real estate agency/Агентство недвижимости65 просмотров
- Kupit Prava101 просмотр
- Свадебное агентство76 просмотров
- Перевозка опасных грузов87 просмотров
- Ремонт квартир92 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, внимательное отношение к заданию, творческий подход. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, подробно составленное ТЗ , быстрая оплата! Советую к сотрудничеству!
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн страницы сделан по ТЗ. Все в сроки. Перспективный дизайнер!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Все четко по ТЗ Оплата вовремя!
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $40
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Баннеры
нет отзывов
$2/час
#471