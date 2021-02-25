Создание курса по Веб-Дизайну

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок454 просмотра
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Создание курса по Веб-Дизайну, для начала Фотошоп. Состоящего из 10-15 видеоуроков.

3 года назад
smartorama
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Luco
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$250
14 дней
Замечательный дизайнер, все быстро и качественно
Замечательный заказчик. Благодарен!