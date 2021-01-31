Редизайн лендинга

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки946 просмотров
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Необходимо провести редизайн лендинга

http://vmk73.ru/

Дизайн лендинга
3 года назад
amxmv
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
stepanovanastya7
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$50
3 дня
Большая благодарность Анастасии за проделанную работу! Выполнила редизайн сайта, помогала с принятием решений по некоторым сложным блокам, и предлагала свои идеи для увеличения продаж. Работу выполнила раньше срока, всегда находится на связи.
Большое спасибо! Была рада сотрудничеству) Очень хороший заказчик