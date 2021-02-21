Сделать дизайн сайта
Дизайнер для разработки внутренних страниц сайта Дизайн сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем редизайн сайта, всего 33 страницы.
Главная, шапка и футер уже есть и даже сверстана и прикреплена временно к прошлому сайту.
26 страниц - это один шаблон и нужно для него прорисовать все структурные компоненты, из которых страницы будут собираться. То есть уникальных 6 страниц и один большой шаблон
Дизайнер должен уметь работать с компонентами, проект в figma. Работу нужно начать в ближайшее время, дедлайн на утверждение эта суббота
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