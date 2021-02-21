Дизайнер для разработки внутренних страниц сайта Дизайн сайтов

$350
Дизайн сайтовЗавершен40 заявок599 просмотров
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Делаем редизайн сайта,  всего 33 страницы.

Главная, шапка и футер уже есть и даже сверстана и прикреплена временно к прошлому сайту.

26 страниц - это один шаблон и нужно для него прорисовать все структурные компоненты, из которых страницы будут собираться. То есть уникальных 6 страниц и один большой шаблон

Дизайнер должен уметь работать с компонентами, проект в figma. Работу нужно начать в ближайшее время, дедлайн на утверждение эта суббота

Детальнее в личной переписке

3 года назад
Maxtymosh
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dlmme
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$350
23 дня
Спасибо за работу! Очень ответственный, отлично знает инструмент с которым работает (использует компоненты, предлагает решения, очень быстро разрабатывает дизайн), не боится большого объема работы, без вопросов делает правки, понимает с полуслова. Супер-рекомендую, все выполнено профессионально, без лишних вопросов и в приятном взаимодействии!
Все супер! Максим всегда на связи в рабочее время, оперативно отвечает на возникшие вопросы. Оплату получил вовремя. Спасибо за интересный проект :)
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