Дизайнер для разработки внутренних страниц сайта Дизайн сайтов

Делаем редизайн сайта, всего 33 страницы.

Главная, шапка и футер уже есть и даже сверстана и прикреплена временно к прошлому сайту.

26 страниц - это один шаблон и нужно для него прорисовать все структурные компоненты, из которых страницы будут собираться. То есть уникальных 6 страниц и один большой шаблон

Дизайнер должен уметь работать с компонентами, проект в figma. Работу нужно начать в ближайшее время, дедлайн на утверждение эта суббота

Детальнее в личной переписке