Проработанный редизайн сайта компании

Дизайн сайтовЗакрыт54 заявки681 просмотр
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Нужен редизайн для уже существующего старого сайта. Соответственно весь контент уже готов, нужно только его преподнести интереснее и современнее. Немного изменится структура главной страницы, остальные только обрисовать по сути.

Страницы: главная/каталог, раздел, товар, инфостраница, контакты. Показать все попапы до и после заполнения.

Адаптив делать не нужно, пусть верстальщик сделает самостоятельно.

Есть ТЗ где описаны все основные блоки сайта, со скриншотами. Просьба ознакомиться с ним перед началом работы. Если у вас есть практика созвонов по скайпу/зуму для предварительного обсуждения — будет круто.

Согласовывать проект будут 2 человека, поэтому учитывайте это как дополнительную сложность.

Оплата через яндекс.деньги. В заявке прошу указывать примерные сроки и стоимость работы. Также приложите примеры ваших самых удачных работ, чтобы понять уровень.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
3 года назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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