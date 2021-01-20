Проработанный редизайн сайта компании

Нужен редизайн для уже существующего старого сайта. Соответственно весь контент уже готов, нужно только его преподнести интереснее и современнее. Немного изменится структура главной страницы, остальные только обрисовать по сути.

Страницы: главная/каталог, раздел, товар, инфостраница, контакты. Показать все попапы до и после заполнения.

Адаптив делать не нужно, пусть верстальщик сделает самостоятельно.

Есть ТЗ где описаны все основные блоки сайта, со скриншотами. Просьба ознакомиться с ним перед началом работы. Если у вас есть практика созвонов по скайпу/зуму для предварительного обсуждения — будет круто.

Согласовывать проект будут 2 человека, поэтому учитывайте это как дополнительную сложность.

Оплата через яндекс.деньги. В заявке прошу указывать примерные сроки и стоимость работы. Также приложите примеры ваших самых удачных работ, чтобы понять уровень.