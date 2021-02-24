Необходимо разработать дизайн личного кабинета

$120
Дизайн сайтовЗавершен34 заявки671 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать дизайн личного кабинета на основании существующего фирменного стиля и сайта.

ТЗ в процессе. Сегодня будет готово.

Ищем исполнителя, который будет готов работать до полного утверждения.

К заявке просим прикреплять ссылку на портфолио именно по сайтам.

3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
lesya2708
Алеся 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$120
14 дней
Хорошая работа
Спасибо за работу
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