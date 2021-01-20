Необходимо нарисовать шапку для соц сетей

Подробное описание в прикреплённом файле.
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Добрый день мне необходимо написать шапки на каналы, Ютуб; Фейсбук; Дзен
По сути нудна одна шапка но с разными размерами под требования этих сетей.
Тематика строительная
Электромонтажные работы,
Сантехника
Вентиляция
Пример я прикрепил, необходимо что то похожее
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