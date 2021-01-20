Необходимо нарисовать шапку для соц сетей

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Добрый день мне необходимо написать  шапки на каналы, Ютуб; Фейсбук; Дзен

По сути нудна одна шапка но с разными размерами под требования этих сетей.

Тематика строительная 

Электромонтажные работы,

Сантехника

Вентиляция

Пример я прикрепил, необходимо что то похожее

3 года назад
stanislav02
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Winda
Дарья 
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$14
2 дня
Всё выполнено, быстро и качественно рекомендую)
Спасибо за заказ, приятно было поработать. Задача четко обрисована, моментальная оплата и очень приятный в общении.