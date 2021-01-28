Сделать дизайн для простого сайта агрегатора

Дизайн сайтовЗавершен36 заявок440 просмотров
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Добрый день !

Надо сделать дизайн для простого сайта агрегатора (основная работа будет идти с мобильных устройств) поэтому первичен дизайн для мобильной версии, для ПК вторичен

1- Главная страница - логотип сайта, описание для чего сайт, один или два анонса статей и переходы на 3 других раздела. Так же на главной должен быть выбор языка - сайт мультиязычный

2- раздел поиска банковских карточек для физ. лиц

3- раздел поиска условия открытия счета и работы с банком для юр. лиц.

4- Раздел статей

 Основное требование простота, понятность считывания информации.

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3 года назад
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
Kasia_PL
26 летЛитва
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
$50
4 дня
Сделано быстро и как надо, Екатерина всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Очень понравилось работать с Вячеславом, четко поставленная задача, никаких лишних вопросов. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за ваше доверие. =)
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