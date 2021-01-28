Добрый день !

Надо сделать дизайн для простого сайта агрегатора (основная работа будет идти с мобильных устройств) поэтому первичен дизайн для мобильной версии, для ПК вторичен

1- Главная страница - логотип сайта, описание для чего сайт, один или два анонса статей и переходы на 3 других раздела. Так же на главной должен быть выбор языка - сайт мультиязычный

2- раздел поиска банковских карточек для физ. лиц

3- раздел поиска условия открытия счета и работы с банком для юр. лиц.

4- Раздел статей

Основное требование простота, понятность считывания информации.

Предлагайте стоимость и сроки