Добрый день! Необходимо создать уникальный дизайн главной страницы сайта. От руки нарисовала на листиках как вижу расположение, но готова прислушаться к профи. Начинаю с главной чтобы выбрать дизайнера на весь проект. Всё что имеется - логотип. ...
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Добрый день !
Надо сделать дизайн для простого сайта агрегатора (основная работа будет идти с мобильных устройств) поэтому первичен дизайн для мобильной версии, для ПК вторичен
1- Главная страница - логотип сайта, описание для чего сайт, один или два анонса статей и переходы на 3 других раздела. Так же на главной должен быть выбор языка - сайт мультиязычный
2- раздел поиска банковских карточек для физ. лиц
3- раздел поиска условия открытия счета и работы с банком для юр. лиц.
4- Раздел статей
Основное требование простота, понятность считывания информации.
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