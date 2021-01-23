Про проект: есть устаревший сайт только в десктопе. нужно на его основе отрисовать современный качественный адаптивный дизайн. есть примеры сайтов, которые нравятся. всю инфу и вложенность берем исходя из старого сайта. сайт состоит из 6 внутренних страниц(многие из них будут переиспользоваться) и модального окна. цена за проект указана окончательная, если кто назначит больше , то это сразу отказ. Работаю с предоплатой.

Нужен дизайнер, который:

1. САМОЕ Главное: выходит на связь в рабочее время(с 10 утра до 19мск)

2. Не теряется неделями.

3. Адекватно относится к правкам.

4. Ведет диалог со мной, дискутирует, а не просто как робот , делает что я скажу.

5. Создает качественный дизайн.