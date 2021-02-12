juliathelaowai

Юлия juliathelaowai

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Делаю дизайны, чтобы вам было красиво!

✌️ Hello, my friends!

Моя цель - заказчики, которая возвращаются ко мне снова.

Жизнь заграницей на протяжении 5 лет сказывается на образе общения так же, как и на формате работы. Терпеливости мне не занимать, поэтому сработаться с самыми разными по темпераменту заказчиками мне будет несложно)

Обожаю изучать иностранные языки, читать книги и заниматься дизайном сайтов. Поэтому если бы меня отправили на необитаемый остров и попросили взять одну вещь - я бы взяла с собой только ноут, чтобы дизайнить, читать книги в электронке и учить языки в онлайн-школах. Ну а с наличием Интернета на месте бы разобралась))

 Чем же я занимаюсь?

  • Дизайн лендингов и многостраничных сайтов
  • Дизайн баннеров для социальных сетей и рекламных баннеров на сайты
  • Дизайн иконок в Инстаграм
  • Верстка сайтов на Тильде

﻿ Процесс работы и условия:

  • Обсуждение ТЗ, заполнение заказчиком брифа, обсуждение сроков, стоимости, способа оплаты.
  • Работа над прототипом.
  • Работа над дизайном.
  • Просмотр работы заказчиком и внесение правок.
  • Принятие работы заказчиком и оплата.
  • Передача работы заказчику.

﻿

﻿Контакты:

E-mail:            [email protected]

Telegram:        @juliathelaowai

What's App:     +79140434082

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

gulbas
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
$400
10 баллов
4 года назад
Сайт на tilda
Tilda
Юлия отлично справилась с поставленной задачей. Хорошо знает возможности tilda, готова сопровождать до полного запуска. С активной жизненной позицией (если видит что что-то не сработает подскажет как лучше). Нет сомнений в том, что если понадобиться сделать еще один лендинг на тильде, то обращусь именно к ней.
Очень рада сотрудничеству с Владиленом! Ясно и точно поставленная задача, всегда на связи, оплата моментальная после выполнения работы. Приятная коммуникация. С радостью буду сотрудничать еще, если появится такая необходимость) Рекомендую Владилена как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
Gregorywebs
Григорий 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$400
10 баллов
4 года назад
Сделать сайт-каталог на Tilda
Tilda
Работой с Юлией остался очень доволен, все понравилось: качество работы, соблюдение сроков, коммуникация. Рекомендую и сам буду обращаться еще.
Очень понравилось работать с Григорием! Отличная коммуникация, адекватное отношение к проекту, будем работать дальше над поддержкой сайта. Рекомендую Григория как хорошего и понимающего заказчика.
Ответный отзыв
Samlav
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$240
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Tilda
Результатом работы с Юлей очень довольны. Она ответственно относится к работе. Действительно может сделать красивый сайт. Более всего понравилось отношение. После согласования правок и изменений сразу предлагает лучший вариант.
Отличный заказчик! Коммуникация на высоком уровне, задача интересная и познавательная) Приятно было работать вместе, Алексей заинтересован в проекте и всегда обсуждал со мной дизайн и верстку. Рекомендую!
Ответный отзыв
minus90
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Редизайн 4-х страниц + 1 новая
Юлия классный дизайнер, в работе все понравилось, будем работать дальше!
Отличный заказчик, задание дал быстро, проверил тоже и оплата прошла моментально! Коммуникация на уровне! Рекомендую для сотрудничества)
Ответный отзыв
sitd777
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
9 баллов
4 года назад
Редизайн сайта VG
Спасибо за работу
Отличный заказчик! Точно поставленная задача, созвоны в оговоренное время по проекту, быстро принятие работы.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов