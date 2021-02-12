Делаю дизайны, чтобы вам было красиво!

✌️ Hello, my friends!

Моя цель - заказчики, которая возвращаются ко мне снова.

Жизнь заграницей на протяжении 5 лет сказывается на образе общения так же, как и на формате работы. Терпеливости мне не занимать, поэтому сработаться с самыми разными по темпераменту заказчиками мне будет несложно)

Обожаю изучать иностранные языки, читать книги и заниматься дизайном сайтов. Поэтому если бы меня отправили на необитаемый остров и попросили взять одну вещь - я бы взяла с собой только ноут, чтобы дизайнить, читать книги в электронке и учить языки в онлайн-школах. Ну а с наличием Интернета на месте бы разобралась))

 Чем же я занимаюсь?

Дизайн лендингов и многостраничных сайтов

Дизайн баннеров для социальных сетей и рекламных баннеров на сайты

Дизайн иконок в Инстаграм

Верстка сайтов на Тильде

﻿ Процесс работы и условия:

Обсуждение ТЗ, заполнение заказчиком брифа, обсуждение сроков, стоимости, способа оплаты.

ТЗ, заполнение заказчиком брифа, обсуждение сроков, стоимости, способа оплаты. Работа над прототипом.

Работа над дизайном.

Просмотр работы заказчиком и внесение правок.

Принятие работы заказчиком и оплата.

Передача работы заказчику.

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﻿Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @juliathelaowai

What's App: +79140434082