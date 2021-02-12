Делаю дизайны, чтобы вам было красиво!
✌️ Hello, my friends!
Моя цель - заказчики, которая возвращаются ко мне снова.
Жизнь заграницей на протяжении 5 лет сказывается на образе общения так же, как и на формате работы. Терпеливости мне не занимать, поэтому сработаться с самыми разными по темпераменту заказчиками мне будет несложно)
Обожаю изучать иностранные языки, читать книги и заниматься дизайном сайтов. Поэтому если бы меня отправили на необитаемый остров и попросили взять одну вещь - я бы взяла с собой только ноут, чтобы дизайнить, читать книги в электронке и учить языки в онлайн-школах. Ну а с наличием Интернета на месте бы разобралась))
Чем же я занимаюсь?
- Дизайн лендингов и многостраничных сайтов
- Дизайн баннеров для социальных сетей и рекламных баннеров на сайты
- Дизайн иконок в Инстаграм
- Верстка сайтов на Тильде
Процесс работы и условия:
- Обсуждение ТЗ, заполнение заказчиком брифа, обсуждение сроков, стоимости, способа оплаты.
- Работа над прототипом.
- Работа над дизайном.
- Просмотр работы заказчиком и внесение правок.
- Принятие работы заказчиком и оплата.
- Передача работы заказчику.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @juliathelaowai
What's App: +79140434082
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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- Дизайн главной страницы интернет-магазина140 просмотров
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
4 года назад
Tilda
Юлия отлично справилась с поставленной задачей. Хорошо знает возможности tilda, готова сопровождать до полного запуска. С активной жизненной позицией (если видит что что-то не сработает подскажет как лучше). Нет сомнений в том, что если понадобиться сделать еще один лендинг на тильде, то обращусь именно к ней.
Ответный отзыв
Очень рада сотрудничеству с Владиленом! Ясно и точно поставленная задача, всегда на связи, оплата моментальная после выполнения работы. Приятная коммуникация. С радостью буду сотрудничать еще, если появится такая необходимость) Рекомендую Владилена как ответственного заказчика.
$400
10 баллов
4 года назад
Tilda
Работой с Юлией остался очень доволен, все понравилось: качество работы, соблюдение сроков, коммуникация. Рекомендую и сам буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Григорием! Отличная коммуникация, адекватное отношение к проекту, будем работать дальше над поддержкой сайта. Рекомендую Григория как хорошего и понимающего заказчика.
$240
10 баллов
4 года назад
Tilda
Результатом работы с Юлей очень довольны. Она ответственно относится к работе. Действительно может сделать красивый сайт. Более всего понравилось отношение. После согласования правок и изменений сразу предлагает лучший вариант.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Коммуникация на высоком уровне, задача интересная и познавательная) Приятно было работать вместе, Алексей заинтересован в проекте и всегда обсуждал со мной дизайн и верстку. Рекомендую!
$7
10 баллов
4 года назад
Юлия классный дизайнер, в работе все понравилось, будем работать дальше!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задание дал быстро, проверил тоже и оплата прошла моментально! Коммуникация на уровне! Рекомендую для сотрудничества)
$250
9 баллов
4 года назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Точно поставленная задача, созвоны в оговоренное время по проекту, быстро принятие работы.