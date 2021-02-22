Gregorywebs

Григорий Gregorywebs

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1705
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ZaAz
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
3 года назад
Интеграция верстки сайта на CMS
Хороший заказчик. Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. Рекомендую к сотрудничеству. Буду рад поработать еще.
Очень понравилась работа с Назаром. Все отлично: качество работы, соблюдение сроков, коммуникация. Рекомендую и сам буду обращаться еще!
Ответный отзыв
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$300
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта-каталога по готовому дизайну
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Плюсы: 1. Хорошая, качественная верстка. Все правки были оперативно внесены. 2. Невысокая цена. Минусы: 1. Небольшая задержка по срокам, но были доп. работы и устранение замечаний.
Ответный отзыв
juliathelaowai
Юлия Щерба 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
$400
10 баллов
3 года назад
Сделать сайт-каталог на Tilda
Очень понравилось работать с Григорием! Отличная коммуникация, адекватное отношение к проекту, будем работать дальше над поддержкой сайта. Рекомендую Григория как хорошего и понимающего заказчика.
Работой с Юлией остался очень доволен, все понравилось: качество работы, соблюдение сроков, коммуникация. Рекомендую и сам буду обращаться еще.
Ответный отзыв
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$350
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта-каталога по готовому дизайну
Все отлично, спасибо за проект. Всем рекомендую и сам с радостью буду еще работать !
Все понравилось: качество работы, коммуникация, соблюдение сроков. Рекомендую Александра и сам буду обращаться еще.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$75
9 баллов
3 года назад
Написать тексты для наполнения сайта по продаже медицинских препаратов
Задача была поставлена и была выполнена, озвучены замечания, но без конкретики. Для меня сотрудничество прошло хорошо, могу рекомендовать к сотрудничеству.
Цена соответствует качеству.
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