Gregorywebs

Текущие работы по администрированию двух сайтов-каталогов на wordpress, в том числе: 1. Текущие работы: размещение и редактирование текстов, карточек товаров, телефонов и т.п. 2. Перенос сайтов на новые домены в случае блокировок (склейка) 3. Работы по заданию СЕО: мета-теги ...
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно выполнить ряд работ по двум сайтам на Wordpress: 1. Перенести сайт на другой домен (склейка). 2. Установка скрипта 3. Прописать мета-теги 4. Добавить тексты, телефоны, адреса и др. 5. Поддержка сайтов.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Задача: Написать продающие тексты для наполнения сайта. Тематика: продажа медицинских препаратов. В дальнейшем писать тексты для продвижения (статьи, новости и т.п.). Тексты должны быть уникальны плюс читаемы. Ссылка на сайт в переписке.Копирайтинг18 заявокЗакрыт2 года назад
Задача: Написать продающие тексты для наполнения сайта. В дальнейшем писать тексты для продвижения (статьи, новости и т.п.). Тексты должны быть уникальны плюс читаемы. Тематика: продажа медицинских препаратов. Примерный объем: 100-150 т. знаков. Ссылка на сайт в переписке.Продающие тексты15 заявокЗакрыт3 года назад
СЕО оптимизация и продвижение сайта в выдаче яндекс и google. Тематика: продажа медицинских препаратов. Стадия готовности: натяжка на WP. Задача: вывести в топ по ключевым запросам. Бюджет обсуждаем.Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт3 года назад
Интеграция верстки сайта-каталога на CMS. Предпочтительно WordPress, но обсуждаемо. Верстка готова. Прикреплен дизайн для понимания обьема работы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
СЕО оптимизация и продвижение сайтов в выдаче яндекс и google. Тематика: продажа медицинских препаратов. На данный момент в проекте три продающих сайта. Стадия готовности: сделана верстка. В дальнейшем планируется увеличение количества продающих сайтов до пяти плюс один ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Сделать сайт-каталог по продаже товаров на Tilda (по образцу готового дизайн-макета). Без корзины, продажи через звонок и форму обратной связи. Главная страница – 12 блоков. 7 внутренних страниц: - О компании - Каталог - Страница товара - Доставка и оплата - FAQ - ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Написать тексты для наполнения сайта-каталога по продаже медицинских препаратов. Нужны уникальные тексты для индексации поисковиками. Возможен частичный рерайт с сайтов по аналогичной тематики (ссылки на сайты предоставим). Примерный объем проекта: 150 000 - 200 000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сверстать сайт-каталог: десктоп, мобильная и планшет версии. Дизайн главных и внутренних страниц в psd. Для понимания объема работ прикреплен макет дизайна для десктопа. Также отрисованы мобильная и планшетная версии.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сверстать сайт-каталог: десктоп, мобильная и планшет версии. Дизайн главных и внутренних страниц готов (в psd). Для понимания объема работ прикреплен дизайн главных страниц.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Подготовить дизайн сайта-каталога в соответствии с ТЗ. Страницы: 1. Главная страница. 2. Страница товаров – посадочная страница. 3. Страница товара. 4. ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен3 года назад