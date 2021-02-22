Gregorywebs

Текущие работы по администрированию двух сайтов-каталогов на wordpress, в том числе: 1. Текущие работы: размещение и редактирование текстов, карточек товаров, телефонов и т.п. 2. Перенос сайтов на новые домены в случае блокировок (склейка) 3. Работы по заданию СЕО: мета-теги ...