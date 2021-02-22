Дизайн сайта. Сайт-каталог

Добрый день! Есть платформа сайта. Проект на запуске. Отрасль - доставка и продажа продуктов питания и фермерских продуктов с рынков города. Основные задачи : 1. Создать основную концепцию дизайна сайта. 2. Фирменные цвета и шрифт. 3. Баннеры ко ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подготовить дизайн сайта-каталога в соответствии с ТЗ.
Страницы:
1. Главная страница.
2. Страница товаров – посадочная страница.
3. Страница товара.
4. Страница производителя (бренда).
5. Как заказать.
6. Доставка и оплата.
7. Полезное (новости, статьи, отзывы).
8. Контакты.
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