Дизайн сайта. Сайт-каталог

Дизайн сайтовЗавершен58 заявок1521 просмотр
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Подготовить дизайн сайта-каталога в соответствии с ТЗ.

Страницы:

1. Главная страница.

2. Страница товаров – посадочная страница.

3. Страница товара.

4. Страница производителя (бренда).

5. Как заказать.

6. Доставка и оплата.

7. Полезное (новости, статьи, отзывы).

8. Контакты.

Дизайн сайта
3 года назад
Gregorywebs
Григорий 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$180
17 дней
Все понравилось: хороший дизайн, работа была сделана в срок, правки вносились оперативно. Рекомендую Андрея как исполнителя.
Благодарю за интересный проект. Рекомендую Григория, как ответственного и порядочного заказчика.
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$100
14 дней
Все понравилось: отличный дизайн, работа была сделана в срок, все правки вносились оперативно. Однозначно рекомендую Дениса как исполнителя и сам буду обращаться еще.
Рекомендую Григория как ответственного и добропорядочного заказчика! Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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