РеДизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт73 заявки658 просмотров
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сайт - https://bit.ly/2L5oDNu

нужно обновить дизайн.

сфера б2б

сфера поставка сырья для производителей косметики, бадов, фармацевтики, ветеринарии, бытовой химии, строительной химии

нужен редизайн главной, каталога, карточки товара

пишите цены и сроки

напишите в отклике слово - "химия"

Дизайн сайтаРедизайн сайта
3 года назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад