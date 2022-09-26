_Romasheva_

Middle UI/UX designer

UI/UX дизайнер, з Києва, Україна 

Займаюсь дослідженням, розробкою, створенням та підтримкою дизайн проєктів для різних галузей.

А також створенням маркетингової продукції, що супроводжує проєкт.

UX-аудит

Шляхом поглибленого аналізу ваших конкурентів та цільової аудиторії розроблю ментальний профіль ваших користувачів, та карту шляху користувача від першого контакту з вашим продуктом до кінцевої цілі.

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На основі данних з UX-аудиту створю ескіз та розроблю прототип вашої веб-сторінки для наочної демонстрації дизайн-структури. Проведу первинне тестування дизайна для виявлення можливих помилок під час користування.

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Розроблю ексклюзивний, впізнаваний з чітким посланням стиль для вашого продукту: логотип, логобук, кольорове рішення, шрифти, іконки та інші деталі. В результаті створю повноцінний Брендбук- в якому буде зібрано правила використання фірмового стилю компанії.

Графічний дизайн

Креативний і продуманий графічний дизайн дозволяє гідно презентувати ваш продукт, досягнути більшої впізнаваності бренду та збільшити кількість продажів. Розробляю добре продуману візуальну ідентичність вашого продукта, що супроводжуватиме ваш бренд.

Веб-дизайн

Щоб керування вашим бізнесом було більш зручним та ефективним я розробляю адаптиви веб-дизайну та займаюся оптимізацією вашого дизайну під різні типи пристроїв, потреб і середовища.

Дизайн додатків

Розробляю інтуїтивно зрозумілий і оптимізований дизайн мобільного додатка, щоб підвищити ефективність взаємодії з вашими клієнтами

Моє резюме :

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