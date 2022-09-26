UI/UX дизайнер, з Києва, Україна
Займаюсь дослідженням, розробкою, створенням та підтримкою дизайн проєктів для різних галузей.
А також створенням маркетингової продукції, що супроводжує проєкт.
UX-аудит
Шляхом поглибленого аналізу ваших конкурентів та цільової аудиторії розроблю ментальний профіль ваших користувачів, та карту шляху користувача від першого контакту з вашим продуктом до кінцевої цілі.
Прототипування.UI-дизайн На основі данних з UX-аудиту створю ескіз та розроблю прототип вашої веб-сторінки для наочної демонстрації дизайн-структури. Проведу первинне тестування дизайна для виявлення можливих помилок під час користування.
Бренд-дизайн Розроблю ексклюзивний, впізнаваний з чітким посланням стиль для вашого продукту: логотип, логобук, кольорове рішення, шрифти, іконки та інші деталі. В результаті створю повноцінний Брендбук- в якому буде зібрано правила використання фірмового стилю компанії.
Графічний дизайн
Креативний і продуманий графічний дизайн дозволяє гідно презентувати ваш продукт, досягнути більшої впізнаваності бренду та збільшити кількість продажів. Розробляю добре продуману візуальну ідентичність вашого продукта, що супроводжуватиме ваш бренд.
Веб-дизайн
Щоб керування вашим бізнесом було більш зручним та ефективним я розробляю адаптиви веб-дизайну та займаюся оптимізацією вашого дизайну під різні типи пристроїв, потреб і середовища.
Дизайн додатків
Розробляю інтуїтивно зрозумілий і оптимізований дизайн мобільного додатка, щоб підвищити ефективність взаємодії з вашими клієнтами
Моє резюме :
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Мій behance :
https://www.behance.net/romasheva
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