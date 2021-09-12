Василий Борисов happy887happy887
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов
Привет!
Меня зовут Василий, и я создам твой сайт мечты
Почему именно я?
▸ Индивидуально подхожу к каждому клиенту
▸ Создаю современные, качественные и конвертирующие сайты
▸ Укладываюсь в сроки
▸ Приемлемая стоимость
▸ Бесплатные исправления
▸ Найду фирменный стиль
▸ На связи 24/7
Виды работы:
✓ Landing page
✓ Корпоративный сайт
✓ Сайт - визитка
✓ Интернет магазин
Телеграм: @Vasdisign
Вотсапп: +79218806037
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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