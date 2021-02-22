Редизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка180 просмотров
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Добрый день.

Нужно полностью перерисовать дизайн существующего сайта для социальной платформы:

Главная страница и 10-12 внутренних страниц сайта.

И следующим этапом планируется адаптация под мобайл и планшет.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
3 года назад
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
andy_griffin
Андрей 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$1000
20 дней
Пишу этот отзыв с огромным удовольствием! Я много лет по своим проектам работаю с разными специалистами, могу с уверенностью сказать, что Андрей - один из лучших специалистов с которыми мне приходилось иметь дело. Человек не просто компетентен в своей профессии. Андрей легко идет на контакт, приятен в общении, всегда готов ответить на вопросы, дать дельный совет, помочь определиться с выбором. Дизайн, который мы заказывали у Андрея, получился именно таким, каким мы хотели его видеть: красивым, современным, продуманным. Спасибо Андрею за работу! Рекомендую этого специалиста. Очень надеюсь, что нам ещё представится возможность поработать вместе.
Работать с Натальей одно удовольствие, вышло очень приятное и позитивное сотрудничество! Четкое понимание задачи и ее постановка, постоянная коммуникация, своевременная оплата, грамотные правки.  Был рад поработать над интересным проектом! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Однозначно рекомендую!