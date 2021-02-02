Скопировать сайт и провести редизайн.

1) Все работы выполнены в отдельном (внешнем) css файле. 2) Для всех элементов присутствующих на странице правильно установлены цвета, размеры, отступы и т.д. Единственным исключением является шрифт - сам шрифт и его значение подбираете на свое усмотрение; 3) Задание ...
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нужно скопировать этот сайт и провести редизайн: главной странички, остальные страницы поменять только фон на черный. Сайт должен быть на WP.
Ниже пример, как должна выглядеть главная страничка.
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