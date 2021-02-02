Настройка главной страницы CS Cart

Есть сайт Интернет магазина на лицензионной версии CS Cart. Сейчас все стоит как "из коробки", а хотелось бы получить солидный вариант оформления сайта. Если у вас есть опыт работы с CS Cart, прошу предлагайте, что Вы можете сделать по внешнему виду сайта + настройки и свою цену и сроки.