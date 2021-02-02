Дизайн сайт

Здравствуйте! Необходимо разработать новый дизайн для сайта с тематикой "Клининг". Сейчас сайт выглядит так: [url=http://klining-one.ru/]http://klining-one.ru/[/url] Структуру и меню нужно сделать более современными и удобными для людей разных возрастов. - В шапке нужно разместить ссылки на чаты с месседжерами, а ...