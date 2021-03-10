UX/UI-веб-дизайнер

UX/UI, Wed design

разработка дизайна сайтов, лендинги, интернет-магазины, визитки, баннеры

Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов разной сложности и стилей, это может быть минимализм и различные креативные проекты, в зависимости от желания клиента и на свое усмотрение

Готовлю качественный дизайн для последующей вёрстки и разработки, а также удобный интерфейс

Мои услуги:

UX/UI дизайн, адаптив

Дизайн интернет-магазинов

Дизайн баннеров и визиток

landing pages

Behance: https://www.behance.net/galyaminaxd62c

Свяжитесь со мной, я сделаю все, чтобы ваш продукт был качественным и современным в веб-дизайне и на рынке