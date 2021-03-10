UX/UI-веб-дизайнер
UX/UI, Wed design
разработка дизайна сайтов, лендинги, интернет-магазины, визитки, баннеры
Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов разной сложности и стилей, это может быть минимализм и различные креативные проекты, в зависимости от желания клиента и на свое усмотрение
Готовлю качественный дизайн для последующей вёрстки и разработки, а также удобный интерфейс
Мои услуги:
UX/UI дизайн, адаптив
Дизайн интернет-магазинов
Дизайн баннеров и визиток
landing pages
Behance: https://www.behance.net/galyaminaxd62c
Свяжитесь со мной, я сделаю все, чтобы ваш продукт был качественным и современным в веб-дизайне и на рынке
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Портфолио
- Дизайн лендинга тату салона60 просмотров
- Дизайн сайта магазина цветов55 просмотров
- Дизайн сайта доставки еды67 просмотров
- Сайт для интернет-магазина гаджетов61 просмотр