🧙‍♂️ Создание современного и эффективного дизайна! Профессионально и в срок
Добрый день! Меня зовут Илья и я-дизайнер
Behance: https://www.behance.net/ilyaabramo8d03
Telegram : @imreal.jpeg
Mail : [email protected]
Немного о себе: пунктуальный, творческий и идейный. Люблю свою работу и поэтому всегда стараюсь на максимум продуктивности. Не только работаю в сфере дизайна, но и каждый день учусь, либо участвуя в курсах, либо читая книги.
Нужен дизайн? Жду от вас сообщения🔥
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