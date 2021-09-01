🧙‍♂️ Создание современного и эффективного дизайна! Профессионально и в срок

‍ Добрый день! Меня зовут Илья и я-дизайнер

Behance: https://www.behance.net/ilyaabramo8d03

Telegram : @imreal.jpeg

Mail : [email protected]

Немного о себе: пунктуальный, творческий и идейный. Люблю свою работу и поэтому всегда стараюсь на максимум продуктивности. Не только работаю в сфере дизайна, но и каждый день учусь, либо участвуя в курсах, либо читая книги.

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