Дизайн: сайты, лендинги, ui. Делаю пока остальные спят 🔥

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Обо мне

Привет, меня зовут Виталик. Не так давно я пришел в дизайн, но уже готов разработать крутецкий дизайн для вашего сайтика!

Мне 20 лет, проживаю в городе Могилеве, занялся дизайном как хобби и совершенствуюсь с каждым днем. Что касается дизайна, специального образования “Веб-дизайнер” у меня нету, эту профессию я изучал самостоятельно, начал свой путь в веб-дизайне примерно 6 месяцев назад и довольно успешно я вам скажу, так что готовьтесь увидеть лучший дизайн из лучших :)