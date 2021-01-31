Создать дизайн сайт

Сайт об играх VGTimes ищет дизайнера, с которым будет постоянно работать, необходимый опыт: - Баннеры - Оформление для Ютуба и соц - Лендинги В заявках приложить работы из всех трех категорий по тематике "игры" или близкой, а также подробное ...
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Сайт уже полностью создан и функционирует, но его внешнее оформление мягко говоря "хромает". Задача оформить сайт для школа английского языка, чтобы с него не хотелось выходить
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