Создать дизайн сайт

Сайт об играх VGTimes ищет дизайнера, с которым будет постоянно работать, необходимый опыт: - Баннеры - Оформление для Ютуба и соц - Лендинги В заявках приложить работы из всех трех категорий по тематике "игры" или близкой, а также подробное ...