Дизайнер в команду

Здравствуйте! Необходимо разработать новый дизайн для администрации города. Их старый сайт: https://adm-saransk.ru/ Структуру и меню нужно сделать удобной и современной, у них два меню сбоку и в шапке.В шапке на первой секции, хотят видео города с квадрокоптера ...
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Сайт об играх VGTimes ищет дизайнера, с которым будет постоянно работать, необходимый опыт:
- Баннеры
- Оформление для Ютуба и соц
- Лендинги
В заявках приложить работы из всех трех категорий по тематике "игры" или близкой, а также подробное резюме и расценки.
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