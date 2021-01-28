Всем привет! Мы - молодая команда, выпустили свою первую мобильную игру, нужен сайт. Красивая рисованная главная и внутренняя страница про игру. Про срокам - оперативно. Бюджет небольшой. В отклике важно - сроки, стоимость главной+внутренняя (1-2шт) В идеале - пример ...
Разработать дизайн сайта на тильда с применением zero block
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Нужен дизайн лендинга на тильда. Структуру и тексты дам готовые, фото также будут. Тематика: образовательный курс.
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