Доработка макета в figma

Есть макет в фигме, нужно1. изменить контент в двух блоках и добавить ещё два (маленький каталог с чехлами для айфонов и условия доставки) 2.во всем макете нужно проверить и убрать дроби3. переработать имеющийся первый экран (тот что в макете не нравится)