Дизайн слайдов для сайта и рассылки

Привет! Нужно нарисовать дизайн лендинга по тематика bluetooth караоке микрофонов двух брендов. Всего примерно 10-15 товаров у этих производителей. Нужен яркий, продающий дизайн. Примерный список блоков: [list][*]Шапка[*]УТП[*]Блок-карусель товаров[*]Форма заказа[*]Блок с описанием компании и сертификатом сотрудничества[*]Блок с описанием доставки[*]Форма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать макет слайда
Плавающего окна
Плавающую кнопку
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Макет рассылки
Рассылку и блок графики могу отдать разным людям, могу одному.
Прикладывайте, пож-та Ваши РЕЛЕВАНТНЫЕ примеры и стоимость.
Все кроме рассылки сделать надо сегодня-завтра
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