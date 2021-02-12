Дизайн сайта по макетам

Дизайн сайтовЗавершен51 заявка767 просмотров
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https://yadi.sk/d/3EnyjFziM_6ygA?w=1

Отрисовать дизайн по этим макетам. Для главной страницы также нарисовать два баннера.

Сначала десктоп, после согласования - версии для 768 и 320

В заявке укажите:

1) стоимость выполнения работы

2) срок выполнения

3) когда сможете приступить

Дизайн сайта
3 года назад
ikvel
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
онлайн
3 года назад
$150
10 дней
Дизайн сделан быстро, качественно, профессионально! Анна на связи, все этапы выполнены в обозначенный срок. Рекомендую к сотрудничеству.
От сотрудничества с Александром остались исключительно положительные впечатления. Александр - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Александра как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
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