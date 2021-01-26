Подготовить макеты для существующих разделов сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок597 просмотров
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Отрисовать макеты для сайта https://www.autodoc.ge/

Количество - 16 шт.

Задача макетов - визуализировать существующие разделы сайта (т.е. дизайн с 0 придумывать НЕ надо, он УЖЕ есть), включив туда новый блок.

Подробное описание требований отражено в ТЗ.

3 года назад
tabris
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад