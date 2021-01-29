Дизайн лендинга по схематичному прототипу

Всем привет. Есть готовый прототип https://7hn1c8.axshare.com Всего 5 страниц: home (design) - главная category (design) - раздел категории article (design) - контентная страница price (design) - цены reviews (design) - отзывы На страницах есть popup-ы, их тоже надо дизайнить. Отклоняться от прототипа можно, ...