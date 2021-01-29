Дизайн лендинга по схематичному прототипу

$75
Дизайн сайтовЗавершен51 заявка726 просмотров
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сделать красивый дизайн лендинга (десктоп-мобайл) по схематичному прототипу в фигма. подробности в лс.

Дизайн лендинга
3 года назад
danilgaleyev
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$75
4 дня
Всем рекомендую! Отличный дизайнер, с изысканным вкусом, и очень комуникабельный человек, с которым приятно работать! Всегда выходит на связь! К поправкам относится спокойно!
Задача была предельно ясна. Данил всегда на связи, что позволило быстро закончить этот прекрасный проект. Спасибо! Буду рад поработать ещё)