Дизайн лендинга по схематичному прототипу

Всем привет. Есть готовый прототип https://7hn1c8.axshare.com Всего 5 страниц: home (design) - главная category (design) - раздел категории article (design) - контентная страница price (design) - цены reviews (design) - отзывы На страницах есть popup-ы, их тоже надо дизайнить. Отклоняться от прототипа можно, ...
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сделать красивый дизайн лендинга (десктоп-мобайл) по схематичному прототипу в фигма. подробности в лс.
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