Дизайн с адаптацией (моб, планшеты, десктопы) по прототипу

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки363 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет.

Есть готовый прототип https://7hn1c8.axshare.com

Всего 5 страниц:

home (design) - главная

category (design) - раздел категории

article (design) - контентная страница

price (design) - цены

reviews (design) - отзывы

На страницах есть popup-ы, их тоже надо дизайнить. Отклоняться от прототипа можно, и даже желательно, т.к. его создатель далеко не спец в UX, хоть и имеет большой опыт с сайтами. ))

Замечания.

  • Если в прототипе указано что-то, что подразумевается (например при наведении мышки на картинку появляется увелич.стекло), соответственно это значит что будет галерея с открытием картинок на весь экран.
  • В прототипе есть моменты, которые возможно, не увидите с первого раза. Например в меню ISO в верхнем меню "Услуги и цены" при наведении мышки на пункты популярных услуг появляется подсказка.
  • При любых сомнениях или предложениях - пишите мне в скайп, быстро всё решим.
Бюджет на первую работу с новым дизайнером к сожалению, ограничен, тем не менее достаточен для того чтобы мы смогли этот сайт создать целиком и в дальнейшем апгрейдить при желании. + у моего клиента есть много других сайтов на разные темы.

Бриф во вложении.

3 года назад
KovtunDenis
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$700
10 дней
Всё очень хорошо. Первый раз работаю с дизайнером Александром. До этого лет 5 работал по разным проектам с другими дизайнерами. У Александра как профессионализм, так и soft skills развиваются в гармонии.)) Правок, корректировок практически не было, а это очень хороший показатель. Рекомендую!
Понравилось работать с Денисом :) Тз, коммуникация, оплата - все очень классно. Денис тот человек, с которым можно приятно поговорить и круто и производительно поработать Спасибо тебе за классный проект и жду незамедлительно снова ;)