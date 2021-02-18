Дизайн с адаптацией (моб, планшеты, десктопы) по прототипу

Всем привет.

Есть готовый прототип https://7hn1c8.axshare.com

Всего 5 страниц:

home (design) - главная

category (design) - раздел категории

article (design) - контентная страница

price (design) - цены

reviews (design) - отзывы

На страницах есть popup-ы, их тоже надо дизайнить. Отклоняться от прототипа можно, и даже желательно, т.к. его создатель далеко не спец в UX, хоть и имеет большой опыт с сайтами. ))

Замечания.

Если в прототипе указано что-то, что подразумевается (например при наведении мышки на картинку появляется увелич.стекло), соответственно это значит что будет галерея с открытием картинок на весь экран.

В прототипе есть моменты, которые возможно, не увидите с первого раза. Например в меню ISO в верхнем меню "Услуги и цены" при наведении мышки на пункты популярных услуг появляется подсказка.

При любых сомнениях или предложениях - пишите мне в скайп, быстро всё решим.

Бюджет на первую работу с новым дизайнером к сожалению, ограничен, тем не менее достаточен для того чтобы мы смогли этот сайт создать целиком и в дальнейшем апгрейдить при желании. + у моего клиента есть много других сайтов на разные темы.

Бриф во вложении.