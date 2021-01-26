Дизайн Landing page с видео на background

Доработать дизайн 1 страницы сайта на конструкторе ( сайт wordpress на конструкторе Avada).Сайт на английском.Страница готова на 60-70%ТЗ и графические материалы предоставлю.Если все будет хорошо, то продолжим работу над остальными страницами сайта. Предлагайте разумные цены.